Ежемесячные выплаты на детей продлили до 1 марта 2021 года

Законопроект о продлении автоматического начисления ежемесячных выплат на первого и второго ребёнка до трёх лет на планерном заседании приняла Госдума. Об этом сообщает ТАСС.Согласно законопроекту указанные ежемесячные выплаты, которые предоставляются родителям на первого и второго ребенка, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает двух прожиточных минимумов, продлеваются автоматически до 1 марта 2021 года.Примечательно, что такой закон действовал до 1 октября. Со 2 октября получатели вновь обязаны подавать заявление, а также извещать уполномоченные региональные органы и Пенсионный фонд о смене места жительства (пребывания), а также обстоятельствах, влекущих прекращение таких выплат.