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Ежемесячные выплаты на детей продлили до 1 марта 2021 года

Ежемесячные выплаты на детей продлили до 1 марта 2021 года
Законопроект о продлении автоматического начисления ежемесячных выплат на первого и второго ребёнка до трёх лет на планерном заседании приняла Госдума. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно законопроекту указанные ежемесячные выплаты, которые предоставляются родителям на первого и второго ребенка, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает двух прожиточных минимумов, продлеваются автоматически до 1 марта 2021 года.

Примечательно, что такой закон действовал до 1 октября. Со 2 октября получатели вновь обязаны подавать заявление, а также извещать уполномоченные региональные органы и Пенсионный фонд о смене места жительства (пребывания), а также обстоятельствах, влекущих прекращение таких выплат.

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