Звезда ГК «Ростов-Дон» Анна Вяхирева - самая результативная в финальных сериях чемпионата России

Фото: ГК «Ростов-Дон»

Звезда ростовского гандбольного клуба - полусредняя Анна Вяхирева - установила рекорд результативности в финальных сериях чемпионата России. Девушка забила 21 мяч. Об этом «желто-черные» сообщили на своей странице в соцсети.В первом матче финала Анна забросила в ворота ЦСКА 11 мячей, а в «ответке» - десять. Гандболистка стала второй, кому удалось забросить десять и больше мячей в двух и более играх одного финального сета.Кроме того, игроки «Ростов-Дона» стали одними из лучших бомбардиров финальных серий. Юлия Манагарова принесла команде 67 очков, Анна Вяхирева - 45, а Владлена Бобровникова и Анна Сень - 39 и 25 очков соответственно.