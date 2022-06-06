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Звезда ГК «Ростов-Дон» Анна Вяхирева - самая результативная в финальных сериях чемпионата России

Звезда ГК «Ростов-Дон» Анна Вяхирева - самая результативная в финальных сериях чемпионата России

Звезда ростовского гандбольного клуба - полусредняя Анна Вяхирева - установила рекорд результативности в финальных сериях чемпионата России. Девушка забила 21 мяч. Об этом «желто-черные» сообщили на своей странице в соцсети.

В первом матче финала Анна забросила в ворота ЦСКА 11 мячей, а в «ответке» - десять. Гандболистка стала второй, кому удалось забросить десять и больше мячей в двух и более играх одного финального сета.

Кроме того, игроки «Ростов-Дона» стали одними из лучших бомбардиров финальных серий. Юлия Манагарова принесла команде 67 очков, Анна Вяхирева - 45, а Владлена Бобровникова и Анна Сень - 39 и 25 очков соответственно.
Фото: ГК «Ростов-Дон»
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