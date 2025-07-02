В Ростовской области за 1,7 млн на торги выставили оборудование компании по переработке пластика

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В Ростовской области на аукцион выставлено имущество предприятия, занимавшегося переработкой пластиковых отходов, общей стоимостью 1,7 млн рублей. Соответствующее объявление размещено на портале Единого федерального реестра сведений о банкротстве.Среди лотов, выставленных на продажу, – оборудование, принадлежавшее батайской компании, специализировавшейся на переработке пластика. В частности, предлагается приобрести установку для отжима пластика марки DW-300, агломератор модели SH-300/200-BL, а также смартфон Apple IPhone XS 256 GB Space.Заявки на участие в торгах принимаются до 31 июля. Стоит отметить, что это уже третья попытка реализовать данное имущество. Предыдущие аукционы не состоялись из-за отсутствия потенциальных покупателей.ООО «ЭКОХАБ», зарегистрированное в Батайске в ноябре 2016 года, осуществляло деятельность в сфере переработки отходов и пластика. В сентябре 2023 года компания была признана банкротом. В связи с этим ее активы регулярно выставляются на торги.