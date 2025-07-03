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ФИФА до июня 2026-го продлила разрешение для легионеров приостанавливать контракты

ФИФА до июня 2026-го продлила разрешение для легионеров приостанавливать контракты

Международная федерация футбола (ФИФА) продлила срок действия правила, позволяющего иностранным игрокам и тренерам, включая тех, кто связан контрактом с футбольным клубом "Ростов", временно приостанавливать свои соглашения с российскими клубами. Это разрешение будет действовать до 30 июня 2026 года. На данный момент ни один легионер из ФК "Ростов" не выразил намерения покинуть команду.

Следует напомнить, что ФИФА впервые предоставила иностранным игрокам возможность приостанавливать свои контракты с российскими и украинскими клубами летом 2022 года.
Фото: ФК Ростов
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