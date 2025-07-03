Станция техобслуживания сгорела в ночь на 3 июля в Ростовской области

Фото: Администрация Батайска

В Ростовской области сгорела станция технического обслуживания автомобилей. Пламя вспыхнуло в ночь на 3 июля в Батайске.Согласно информации, предоставленной местными властями, примерно в 23:45 пламя охватило здание СТО, находящееся на территории гаражного кооператива «Мирный» по адресу: улица Гайдаш, 170/543.Жители окрестных домов стали свидетелями внезапного возгорания двухэтажного гаражного строения. К моменту прибытия спасательных служб огонь разросся до 150 квадратных метров. Более двадцати пожарных и девять специализированных машин оперативно прибыли на место происшествия. Полностью потушить пламя удалось к трем часам ночи.Два автомобиля были своевременно эвакуированы из охваченного огнем бокса. Транспортное средство, находившееся на подъемнике, сгорело дотла. Близлежащий гараж получил незначительные повреждения, заявили представители администрации.