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Станция техобслуживания сгорела в ночь на 3 июля в Ростовской области

Станция техобслуживания сгорела в ночь на 3 июля в Ростовской области

В Ростовской области сгорела станция технического обслуживания автомобилей. Пламя вспыхнуло в ночь на 3 июля в Батайске.

Согласно информации, предоставленной местными властями, примерно в 23:45 пламя охватило здание СТО, находящееся на территории гаражного кооператива «Мирный» по адресу: улица Гайдаш, 170/543.

Жители окрестных домов стали свидетелями внезапного возгорания двухэтажного гаражного строения. К моменту прибытия спасательных служб огонь разросся до 150 квадратных метров. Более двадцати пожарных и девять специализированных машин оперативно прибыли на место происшествия. Полностью потушить пламя удалось к трем часам ночи.

Два автомобиля были своевременно эвакуированы из охваченного огнем бокса. Транспортное средство, находившееся на подъемнике, сгорело дотла. Близлежащий гараж получил незначительные повреждения, заявили представители администрации.
Фото: Администрация Батайска
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