Александр Скрябин: Торговые павильоны не должны мешать ростовчанам

Фото: Администрация Ростова-на-Дону

Ростове обсудили меры борьбы с незаконными НТО. На планерном совещании под руководством главы города с докладом на эту тему выступил начальник Управления торговли и бытового обслуживания Алексей Зайдлин.Александр Скрябин обратил внимание на случаи размещения торговых точек на улицах Пушкинской и Зорге без соответствующих разрешений. Он поручил Управлению торговли, главам районов провести совместную работу с привлечением сотрудников полиции и Роспотребнадзора для оперативного реагирования на подобные нарушения.Незаконная торговля ухудшает внешний вид города. Кроме того, она может угрожать здоровью и безопасности жителей Ростова.- Моя позиция остается неизменной: мы не намерены создавать препятствия для развития малого бизнеса, но при этом предпринимателям необходимо соблюдать единые для всех требования. Ключевой здесь момент – торговые павильоны должны размещаться в соответствии с правилами благоустройства и не мешать нашим жителям, - отметил Александр Скрябин.В ходе совещания также обсудили благоустройство территорий после демонтажа незаконных торговых точек. Глава города поручил заместителю по ЖКХ Станиславу Марченко и районам проработать этот вопрос.