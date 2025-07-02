Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Александр Скрябин: Торговые павильоны не должны мешать ростовчанам

Александр Скрябин: Торговые павильоны не должны мешать ростовчанам
Ростове обсудили меры борьбы с незаконными НТО. На планерном совещании под руководством главы города с докладом на эту тему выступил начальник Управления торговли и бытового обслуживания Алексей Зайдлин.

Александр Скрябин обратил внимание на случаи размещения торговых точек на улицах Пушкинской и Зорге без соответствующих разрешений. Он поручил Управлению торговли, главам районов провести совместную работу с привлечением сотрудников полиции и Роспотребнадзора для оперативного реагирования на подобные нарушения.

Незаконная торговля ухудшает внешний вид города. Кроме того, она может угрожать здоровью и безопасности жителей Ростова.

- Моя позиция остается неизменной: мы не намерены создавать препятствия для развития малого бизнеса, но при этом предпринимателям необходимо соблюдать единые для всех требования. Ключевой здесь момент – торговые павильоны должны размещаться в соответствии с правилами благоустройства и не мешать нашим жителям, - отметил Александр Скрябин.

В ходе совещания также обсудили благоустройство территорий после демонтажа незаконных торговых точек. Глава города поручил заместителю по ЖКХ Станиславу Марченко и районам проработать этот вопрос.
Фото: Администрация Ростова-на-Дону
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.