Анна Вяхирева — лучший игрок первого финального матча чемпионата России против ЦСКА

Фото: ГК «Ростов-Дон»

Анна Вяхирева стала лучшим игроком первого финального матча чемпионата России по гандболу с ЦСКА. За правую полусреднюю отдали голоса 75% болельщиков. Второе и третье места разделили Галина Габисова и Анастасия Лагина., что встреча «Ростова» со столичной командой состоялась 23 мая. Донские гандболистки разгромили ЦСКА со счетом 27:22. Самой результативной на площадке была Анна Вяхирева, она принесла команде десять голов. Поэтому зрители отдали ей большинство голосов.Анна Вяхирева неоднократно становилась лучшим игроком, по мнению болельщиков. Гандболистка - многократная чемпионка Европы, России и мира, а также обладательница Кубков и Суперкубков России. В прошлом сезоне она ушла из команды из-за серьезных проблем со здоровьем, однако вернулась к «желто-черным» в середине марта 2022 года.