— Баклан сидит, это очень редко бывает. Как он сюда попал один? — удивился Евгений.

Фото: соцсети

В Ростовской области у водоема заметили редкую морскую птицу — баклана. Об этом сообщили местные жители в соцсетях.Евгений рыбачил в районе Щепкинского леса и увидел у воды баклана.Обычно черные бакланы живут небольшими стаями. Увидеть одну такую птицу у водоема — большая редкость. Вероятно, это молодая особь, которая отбилась от стаи и потерялась.Черные бакланы любят Дон. Здесь много рек, водоемов и рыбных мест. Для таких птиц потепление в южных регионах — только плюс.Появление бакланов — необычное, но неприятное событие. Одна птица съедает около полкилограмма рыбы в день. Если стая поселится у водоема, рыбы в нем станет меньше.