В Ростовской области у водоема заметили редкую морскую птицу — баклана
В Ростовской области у водоема заметили редкую морскую птицу — баклана. Об этом сообщили местные жители в соцсетях.
Евгений рыбачил в районе Щепкинского леса и увидел у воды баклана.
Обычно черные бакланы живут небольшими стаями. Увидеть одну такую птицу у водоема — большая редкость. Вероятно, это молодая особь, которая отбилась от стаи и потерялась.
Черные бакланы любят Дон. Здесь много рек, водоемов и рыбных мест. Для таких птиц потепление в южных регионах — только плюс.
Появление бакланов — необычное, но неприятное событие. Одна птица съедает около полкилограмма рыбы в день. Если стая поселится у водоема, рыбы в нем станет меньше.