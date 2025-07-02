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В Ростовской области у водоема заметили редкую морскую птицу — баклана

В Ростовской области у водоема заметили редкую морскую птицу — баклана
В Ростовской области у водоема заметили редкую морскую птицу — баклана. Об этом сообщили местные жители в соцсетях.

Евгений рыбачил в районе Щепкинского леса и увидел у воды баклана.

— Баклан сидит, это очень редко бывает. Как он сюда попал один? — удивился Евгений.


Обычно черные бакланы живут небольшими стаями. Увидеть одну такую птицу у водоема — большая редкость. Вероятно, это молодая особь, которая отбилась от стаи и потерялась.

Черные бакланы любят Дон. Здесь много рек, водоемов и рыбных мест. Для таких птиц потепление в южных регионах — только плюс.

Появление бакланов — необычное, но неприятное событие. Одна птица съедает около полкилограмма рыбы в день. Если стая поселится у водоема, рыбы в нем станет меньше.
Фото: соцсети
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