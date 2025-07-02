Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Спорт

Версия для печати

ФК «Ростов» не стал продлевать соглашение об аренде с Алексеем Суторминым

ФК «Ростов» не стал продлевать соглашение об аренде с Алексеем Суторминым
Футбольный клуб «Ростов» не стал продлевать соглашение об аренде с Алексеем Суторминым. По информации, предоставленной порталом transfermarkt.world, на данный момент нападающий не имеет клуба.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что Сутормин до конца текущей недели присоединится к футбольному клубу «Крылья Советов» из Самары. Однако официальные заявления от представителей обеих команд пока не поступали.

В августе прошлого года «Зенит» предоставил «Ростову» право аренды Сутормина до 30 июня 2025 года. Пока не ясно, будет ли «Зенит» продлевать контракт с нападающим.

В рамках Премьер-Лиги-2024/25 Сутормин провёл за «Ростов» 24 матча, но не смог забить ни одного гола.
Фото: ФК Ростов
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.