ФК «Ростов» не стал продлевать соглашение об аренде с Алексеем Суторминым

Фото: ФК Ростов

Футбольный клуб «Ростов» не стал продлевать соглашение об аренде с Алексеем Суторминым. По информации, предоставленной порталом transfermarkt.world, на данный момент нападающий не имеет клуба.Ранее в СМИ появлялась информация о том, что Сутормин до конца текущей недели присоединится к футбольному клубу «Крылья Советов» из Самары. Однако официальные заявления от представителей обеих команд пока не поступали.В августе прошлого года «Зенит» предоставил «Ростову» право аренды Сутормина до 30 июня 2025 года. Пока не ясно, будет ли «Зенит» продлевать контракт с нападающим.В рамках Премьер-Лиги-2024/25 Сутормин провёл за «Ростов» 24 матча, но не смог забить ни одного гола.