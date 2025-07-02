В Ростовской области водитель легковушки погиб, в резавшись в дерево

Фото: УГИБДД по Ростовской области

Трагическое дорожно-транспортное происшествие унесло жизнь водителя "Лады Веста" на автодороге, соединяющей Новошахтинск и Гуково. Инцидент произошел 2 июля в Красносулинском районе.Согласно предварительной информации, 47-летний водитель потерял контроль над транспортным средством, что привело к съезду с дороги. После этого автомобиль врезался в дерево и перевернулся.Как уточнили в региональной госавтоинспекции, в результате данного происшествия водитель скончался на месте аварии. Его 18-летнему попутчику была оказана разовая медицинская помощь.