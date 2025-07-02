По факту ДТП с одним погибшим и 6 пострадавшими в Ростовской области возбудили дело

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

По факту ДТП с погибшим и пострадавшими в Ростовской области возбудили дело. Страшная авария произошла 2 июля в Миллеровском районе. Следователи ГСУ ростовского главка МВД расследуют обстоятельства происшествия, в котором 1 человек погиб и 6 пострадали.Как уточнили в региональном ГУ МВД, водитель грузовика не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там произошло столкновение с минивэном. В результате пассажирское авто превратилось в груду металла, а 6 человек, находящихся в нем, получили травмы. На месте погиб подросток.- Возбуждено дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека», - добавили в ведомстве.