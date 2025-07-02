В Ростове мастер спорта по прыжкам на батуте потеряла сознание во время тренировки

Фото: БСМП

В Ростове-на-Дону во время тренировки по прыжкам на батуте произошло ЧП. Об этом сообщили в ГБСМП 1 июля.25-летняя Дарья Д. (прим. ред. - имя изменено), которая является тренером по батутному спорту, почувствовала себя плохо во время тренировки. Она резко повернула голову, после чего у неё потемнело в глазах, и она потеряла сознание. Очевидцы вызвали скорую помощь, и спортсменку госпитализировали.В больнице пациентке провели обследование, в ходе которого была выявлена причина её состояния. Оказалось, что у неё проблемы с шейным отделом позвоночника: грыжа и защемление, которые, вероятно, стали следствием особенностей её спортивной карьеры.Дарья прошла лечение в нейрохирургическом отделении больницы и теперь чувствует себя хорошо.