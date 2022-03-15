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Звезда «Ростов-Дона» Анна Вяхирева стала лучшей в матче против ЦСКА

Звезда «Ростов-Дона» Анна Вяхирева стала лучшей в матче против ЦСКА

Звезда гандбольного клуба «Ростов-Дон» Анна Вяхирева стала лучшей в матче против ЦСКА. За спортсменку проголосовали большинство фанатов. Об этом 17 марта «желто-черные» сообщили на своей странице в соцсети.

За 27-летнюю гандболистку, для которой эта игра стала первой после полугодового «отпуска», проголосовали 89% болельщиков. На втором месте оказалась Ярослава Фролова, которой отдали 14% голосов. За Анну Сень проголосовали 13% зрителей.

Анна Вяхирева является многократной чемпионкой Европы, России и мира по гандболу, обладательницей Кубков и Суперкубков России. Кроме того, она дважды стала самым ценным игроком на Олимпийских играх - в 2016 и 2020 годах. В донской команде она также неоднократно становилась лучшим игроком.

Напомним, что Анна Вяхирева вернулась в команду 13 марта. Донской клуб держал интригу практически до самой встречи с ЦСКА, которая состоялась 15 марта.
Фото: ГК «Ростов-Дон»
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