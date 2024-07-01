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ЖФК «Ростов» попрощался с главным тренером Игорем Гаврилиным

ЖФК «Ростов» попрощался с главным тренером Игорем Гаврилиным
Игорь Гаврилин покинул пост главного тренера ЖФК «Ростов». Об этом 1 июля сообщил донской клуб в соцсетях.

Специалист возглавлял команду примерно полгода — с января 2024-го. Под его руководством спортсменки провели 12 матчей и набрали 10 очков из 36 возможных. «Желто-синие» закончили первую половину сезона «Суперлиги-2024» на 9-м месте из 13.

В ЖФК «Ростов» заявили, что сотрудничество было прекращено по обоюдному согласию.

Напомним, что до работы с донским клубом Игорь Гаврилин два года возглавлял ЖФК «Рязань-ВДВ».
Фото: ЖФК «Ростов»
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