Яну Чуб назначили главным тренером ЖФК «Ростов»

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Яна Чуб заняла должность главного тренера ЖФК «Ростов». Об этом сообщили в социальных сетях клуба.Яна работает с клубом с момента его основания. В 2022 году она была игроком команды, а затем завершила карьеру и стала главным тренером «молодёжки».Под её руководством молодёжная команда сражается с девятью лучшими командами Молодёжной лиги-2024. Девушки уже дошли до заключительного этапа соревнований.Напомним, что 10 июля клуб «Ростов» покинула Анна Пешкова. Она сыграла 80 матчей и забила 9 голов.