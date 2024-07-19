Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Спорт

Версия для печати

Яну Чуб назначили главным тренером ЖФК «Ростов»

Яну Чуб назначили главным тренером ЖФК «Ростов»
Яна Чуб заняла должность главного тренера ЖФК «Ростов». Об этом сообщили в социальных сетях клуба.

Яна работает с клубом с момента его основания. В 2022 году она была игроком команды, а затем завершила карьеру и стала главным тренером «молодёжки».

Под её руководством молодёжная команда сражается с девятью лучшими командами Молодёжной лиги-2024. Девушки уже дошли до заключительного этапа соревнований.

Напомним, что 10 июля клуб «Ростов» покинула Анна Пешкова. Она сыграла 80 матчей и забила 9 голов.
Фото: соцсети
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.