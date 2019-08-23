ФК «Ростов» переиграл «Рубин»





В этом туре «Зенит» (Санкт-Петербург) проиграл, значит, у преследователей (среди которых числится и «Ростов») был реальный шанс улучшить своё турнирное положение. В прошлом туре «жёлто-синие» уступили на выезде «Уфе», и это заставило Валерия Карпина произвести некоторые изменения в стартовом составе. Впервые вышли в старте голкипер Егор Бабурин и атакующий полузащитник Александр Саплинов.



В начале игры команда гостей некоторое время старалась играть на равных, но затем «Ростов» завладел инициативой и приступил к осаде ворот «Рубина». Но случилось непредвиденное – контратака гостей закончилась голом Евгения Маркова с передачи Вячеслава Подберёзкина – 0:1. «Ростов» пошёл в атаку большими силами и создал уйму опасных моментов. Александр Саплинов, Алексей Ионов, Роман Ерёменко не использовали свои шансы. На 29-й минуте счёт ростовчане всё-таки сравняли. Элдор Шомуродов с помощью рикошета забил свой пятый гол в сезоне – 1:1. Можно было забить ещё и не один, однако вновь не везло.



Во втором тайме «жёлто-синие» практически всё время атаковали и не использовали несколько шикарных моментов для взятия ворот. Лишь в самом конце матча удалось вырвать победу. Александр Саплинов забил свой дебютный гол в официальных матчах, принеся такую желанную и такую справедливую победу – 2:1.



Теперь в турнирной таблице чемпионата России среди клубов Премьер-Лиги сразу пять клубов имеют по 14 набранных очков – «Ростов», «Краснодар», московский «Спартак», московский «Локомотив» и санкт-петербургский «Зенит».



В следующем туре дончане на выезде сыграют с «Локомотивом» (Москва), а ближайшая домашняя игра состоится на «Ростов Арене» 15 сентября. В этот день подшефные Валерия Карпина будут принимать «Ахмат» (Грозный).