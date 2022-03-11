ЖФК «Ростов» начал сезон с победы

Фото: ЖФК «Ростов»

Стартовая игра нового сезона прошла удачно – жёлто-синие относительно легко превзошли соперника из Рязани.В первом тайме подопечные Натальи Карасёвой смогли забить быстрый гол. На 8-й минуте Лиана Юхаева открыла счёт после передачи Юлии Запотичной – 1:0. Этот мяч, вероятно, во многом облегчил дальнейшую игру – гостьям приходилось открываться и больше атаковать, смысла в «автобусе» уже не было. В начале второго половины встречи «Ростов» забил второй мяч (автогол Алины Скидан). В дальнейшем игра успокоилась, и ростовчанки без особых проблем довели дело до победы – 2:0.В других матча чемпионата России среди клубов Суперлиги московский ЦСКА был сильнее красноярского «Енисея» 2:0, а санкт-петербургский «Зенит» разгромил пермскую «Звезду-2005» 4:0.В следующем туре (19 марта) ЖФК «Ростов» на выезде сыграет с красноярским «Енисеем».