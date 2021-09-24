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ЖФК «Ростов» проиграл «Локомотиву»

ЖФК «Ростов» проиграл «Локомотиву»
Игра против самой сильной команды страны сложилась трудно. Московский «Локомотив» лидирует в чемпионате с большим отрывом и явно намерен и в этом году стать чемпионом России.

С первых же минут было ясно, что «железнодорожницы» намного сильнее. Ростовчанки же играли вторым номером и ждали своего шанса. В атаке получалось мало, но и защита долгое время справлялась неплохо. В первом тайме «жёлто-синие» так и не дали «распечатать» свои ворота. Однако уже на первой минуте второй части матча «Локомотив» всё-таки забил. Отличилась Алёна Рузина – 1:0. В дальнейшем «красно-зелёные» создали ещё несколько моментов, но забить больше у них так и не получилось. Итог – поражение «Ростова» с минимальным счётом.

В других матчах тура пермская «Звезда-2005» разгромила дома казанский «Рубин» - 4:0, «Рязань-ВДВ» и красноярский «Енисей» разошлись миром - 0:0, «Краснодар» на своём поле одолел московское «Чертаново» - 2:0, а санкт-петербургский «Зенит» и московский ЦСКА не выявили победителя – 0:0.

В турнирной таблице чемпионата России среди клубов Суперлиги «Ростов» пока идёт на 5-м месте из 10 и имеет в активе 26 очков (плюс одна игра в запасе).

Свой следующий матч подопечные Натальи Карасёвой проведут 1 октября в Казани против «Рубина».
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