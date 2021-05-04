ЖФК «Ростов» одержал победу в Москве со счетом 1:0

В последних турах «Ростов» заметно улучшил не только игру, но и положение в турнирной таблице женской Суперлиги. Сразу после первой победы дома подшефные Натальи Карасевой выиграли и на выезде, тоже впервые в сезоне.В первой части игры ростовчанки владели заметным территориальным преимуществом. Но, как и ранее в чемпионате, непросто давались забитые голы. Только в середине первого тайма «желто-синие» сумели «распечатать» ворота «Чертаново». Анна Пешкова забила после подачи Юлии Запотичной, 0:1. Были острые моменты еще, однако до перерыва счет больше не изменялся.Во второй части встречи «чертовки» сделали игру более равной, хотя «Ростов» все равно смотрелся сильнее. Несмотря на это, концовка вышла нервной. Однако выигрыш и три очка все-таки добыла команда гостей. Итог - трудная победа «Ростова», 1:0.Во второй игре тура «Локомотив» (Москва) в родных стенах разгромил «Рязань-ВДВ», 3:0.В следующем туре 15 мая южанки примут дома «Зенит» из Санкт-Петербурга. А пока что «Ростов» обошел «Чертаново» в таблице и поднялся на 5-е место из 10.