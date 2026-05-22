Десятилетняя девочка пострадала в ДТП на велосипеде в Ростовской области

Вечером 21 мая в Ростовской области произошло очередное дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетнего. На этот раз под колёса автомобиля попала 10-летняя девочка, ехавшая на велосипеде.Инцидент случился около 20:50 в хуторе Старая Станица, по адресу: улица Буденного, 102. По предварительным данным, ребёнок двигался на велосипеде по тротуару. В какой-то момент девочка потеряла управление, и велосипед выехал на проезжую часть. В этот момент по улице ехал автомобиль «ВАЗ 21100» под управлением 22-летнего водителя. Произошло столкновение легковушки и велосипеда.Как сообщили в Госавтоинспекции Ростовской области, в результате ДТП юная велосипедистка получила травмы. Подробные обстоятельства происшествия в настоящее время устанавливаются.Отметим, что в Цимлянске вечером того же дня 10-летний ребенок попал под колеса иномарки. Мальчик переходил дорогу по пешеходному переходу, когда его сбили.