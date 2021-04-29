ЖФК «Ростов» обыграл «Рубин»

Дебютный для ростовчанок сезон пока складывается не слишком удачно. Перед туром подопечные Натальи Карасёвой занимали девятое место из десяти, имея в активе всего 2 очка и 1 забитый мяч после пяти туров. Однако соперник был ещё слабее – казанский клуб и вовсе проиграл все свои матчи и пока не набрал ни единого очка.С первых же минут хозяйки поля прижали соперника к воротам. Опасные моменты возникали у ворот «Рубина» с завидной регулярностью. Однако долго не удавалось забить. Лишь в самом конце первого тайма ЖФК «Ростов» открыл счёт. Случилось это после подачи с углового. Ася Туриева пробила из-за пределов штрафной, и мяч зашёл в верхний угол ворот казанского коллектива – 1:0. Первый гол, забитый ростовчанками в матче на своём поле.Во второй части игры «Ростов» много атаковал, имел шансы развить успех, но так и не смог забить ещё. Итог – неожиданно трудная победа ростовчанок, 1:0.В других матча 6-го тура московский «Локомотив» разгромил на выезде красноярский «Енисей» 7:0, московское «Чертаново» было сильнее пермской «Звезды-2005» 2:1, санкт-петербургский «Зенит» крупно обыграл в гостях «Краснодар» 4:0, московский ЦСКА превзошёл в Рязани местный «Рязань-ВДВ» 1:0.В турнирной таблице ЖФК «Ростов» поднимает на 7 место из 10 и в следующем туре, 7 мая, сыграет с «Чертаново» на выезде.