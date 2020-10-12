Защитник сборной Белоруссии присоединился к ФК «Ростов»

Защитник сборной Белоруссии перешел в ФК «Ростов». Об этом сообщила пресс-служба донского клуба 14 октября.Контракт с игроком заключили в сентябре. В расположение команды Александр должен был прибыть, как только закончится его договоренность с предыдущим клубом. Спортсмен должен был присоединиться к «Ростову» зимой 2021 года, однако планы изменились, и трансфер удалось оформить за несколько дней до закрытия трансферного окна. В Ростов Павловец приедет в ближайшие дни и сразу начнет тренировки с новой командой.Александр Павловец начал свою спортивную карьеру в белорусском городе Борисов в 2013 году. Спортсмен стал обладателем Кубка Белоруссии в составе «Торпедо-БелАЗ» в 2016 году, а в составе «Динамо-Брест» завоевал титул чемпиона Белоруссии 2019 года и выиграл Суперкубок Белоруссии в 2020 году.