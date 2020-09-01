Белорусский футболист Александр Павловец заключил контракт с ФК «Ростов»

К «Ростову» 12 января 2021 года присоединится новый игрок. На днях «желто-синие» заключили контракт со спортсменом из Белоруссии – 24-летним Александром Павловцом.Защитник приедет в донскую столицу, как только закончится срок его договоренностей с «Динамо-Брест», передает пресс-служба «Ростова».Александр Павловец начал свой спортивный путь в 2013 году в белорусском городе Борисово. Весной 2015-го спортсмена арендовал «Торпедо БелАЗ» из города Жодино. Выступая за клуб, футболист выиграл Кубок Белоруссии 2016 года. В том же году стал дебютантом молодежной национальной сборной. Через три года, в 2019-м, защитник перешел в брестское «Динамо», выиграв в 20-летнем возрасте чемпионат Белоруссии.