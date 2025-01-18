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Защитник "Ростова" Евгений Чернов опроверг слухи о своем переходе в "Балтику"

Защитник "Ростова" Евгений Чернов опроверг слухи о своем переходе в "Балтику"
Защитник "Ростова" Евгений Чернов опроверг слухи о своем переходе в "Балтику". В социальных сетях футболист неоднозначно дал понять, что он все еще является частью донского клуба.

Как ранее писал сайт Legalbet, 32-летний Евгений Чернов уже прибыл на тренировочный сбор в Турцию вместе с командой из Калининграда. Кроме того, согласно информации источника, игрок проходит обязательный медосмотр.

Тем не менее сам Чернов заставил болельщиков усомниться в этой информации, выложив видео своей пробежки. На записи видно, как он бегает по гребному каналу в Ростове, и никаких признаков Турции не наблюдается.

- Вот бегу, продолжаю бежать, помогите понять, где я. По-моему, знакомые места, да? - говорит Чернов на видео.

Отметим, что контракт Чернова с "Ростовом" действует до лета 2026 года. На данный момент официальные заявления о переходе Евгения Чернова в другой клуб отсутствуют.
Фото: Соцсети
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