Защитник «Ростова» Давид Семенчук продлил контракт с клубом

Фото: ФК «Ростов»

Защитник ФК «Ростов» продлил контракт с клубом на пять лет. Давид Семенчук продолжит играть за «желто-синих» до конца сезона 2027/28. Информацию сообщили на странице клуба 31 июля.Спортсмен играл в минувшем кубковом матче «Рубином» за основную команду «Ростова». В прошлом сезоне он провел 26 игр, выступая за молодежку и забил два гола в ворота соперника, а также отличился результативной передачей. Донской клуб решил продлить соглашение с 18-летним футболистом до конца 2028 года. Вероятно, Давид показал хорошие результаты в составе «желто-синих».Напомним, защитник петербургского «Зенита» пополнил ряды игроков ФК «Ростов». В донскую команду он перешел в качестве свободного агента.