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Защитник ФК «Ростов» Александр Павловец перешел на правах аренды в украинский «Колос»

Защитник ФК «Ростов» Александр Павловец перешел на правах аренды в украинский «Колос»

Защитника ФК «Ростов» Александра Павловца арендовали на весь сезон в украинский «Колос». Об этом сообщили 7 июля на официальной странице «жёлто-синих» в «Инстаграме».

Александр начал свою карьеру в 2013 году. Уже через год он смог выступить в Юношеской лиге УЕФА. А уже в 2016 году вместе с командой «Торпедо-БелАЗ» завоевал Кубок Белоруссии-2016. После этого Павловец играл в «Динамо-Брест». С ними он стал чемпионом Белоруссии в 2019 году, а также завоевал Суперкубок в 2020 году.

Сразу после этого молодой спортсмен перешёл в ФК «Ростов». А недавно выяснилось, что ближайший сезон он проведёт в украинской команде. В комментариях под постом фанаты не обрадовались. «Зачем только подписали?» - спросил один из подписчиков аккаунта клуба.

Напомним, за «Ростов» футболист успел сыграть всего в пяти матчах РПЛ.

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