Стало известно, кто назначен судьей на матч «Ростов»-«Тамбов»

Арбитром встречи футбольных клубов «Тамбов» и «Ростов» станет Станислав Васильев. Об этом сообщили в пресс-службе «желто-синих».Ассистентами 34-летнего судьи назначены Александр Богданов и Арам Петросян. За работу системы повторов в матче будет отвечать Алексей Сухов. При этом, запасным арбитром станет Сергей Лапочкин, а инспектором встречи — Юрий Чеботарев.Профессиональная карьера Васильева в качестве судьи началась в 2004 году. С тех пор он был арбитром во многих матчах, но самым знаменитым из них стал «Оренбург»-«Локомотив» 21 июня 2020 года. Во время этой встречи судья показал 13 желтых и три красных карточки игрокам.Стоит отметить, что подопечные Валерия Карпина выйдут на поле против «Тамбова» на стадионе «Мордовия Арена» 8 августа в 18:30. Встреча станет первой для «Ростова» в новом сезоне РПЛ. Трибуны будут заполнены болельщиками только на 10%.