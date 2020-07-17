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Судьей матча футбольный клубов «Ростов» и «Зенит» назначен Сергей Карасев

Судьей матча футбольный клубов «Ростов» и «Зенит» назначен Сергей Карасев
На встрече футбольных клубов «Ростов» и «Зенит» арбитром станет Сергей Карасев. Об этом сообщили в пресс-службе донской команды.

Так, в матче 30-го тура Российской Премьер Лиги, ассистентами судьи станут Тихон Калугин и Антон Аварьянов, резервным арбитром — Евгений Турбин, VAR — Виталий Мешков, инспектором — Алексей Тюмин, делегатом РПЛ — Борис Лари.

Стоит отметить, что Сергей Карасев начал свою судейскую карьеру в футболе в 1995 году. За это время он был арбитром на многих знаменитых чемпионатах, но прославился он своей работой на матче Лиги Европы «Ред Булл» Зальцбург - «Марсель» в 2018 году. Когда назначили дополнительное время он ошибочно назначил угловой, из-за чего французская команда победила.

Напомним, встреча «Ростова» и «Зенита пройдет в донской столице 22 июля.

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