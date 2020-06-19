Вратарь молодёжного состава «Ростова» Попов попал в символическую сборную РПЛ
В список попали три игрока ФК «Сочи»: полузащитник Андрей Мостовский, а также нападающие Антон Заболотный и Александр Кокорин. Также туда вошли хавбек и защитник «Локомотива» Владислав Игнатьев и Ведран Чорлука, нападающий и защитник «Ахмата» Владимир Ильин и Мирослав Богосавац, капитан и нападающий «Зенита» Бранислав Иванович и Малком, а также полузащитник «Уфы» Данил Фомин.
На радость фанатов в символическую сборную включили 17-летнего голкипера молодёжного состава «Ростова» Дениса Попова. Молодой человек сделал 15 сейвов, что является рекордным количеством в истории РПЛ. Его признали лучшим игроком матча с «Сочи», и Попов в один момент стал известным на всю Россию. Дело в том, что он вместе со своими сверстниками вышел на матч против «Сочи» после того, как у шести футболистов основного состава нашли коронавирус. «Молодёжка» проиграла профессионалам со счётом 1:10, но игрой юношей восхищались все болельщики.