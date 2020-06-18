Вратарь «молодёжки» «Ростова» проснулся знаменитым после матча с «Сочи»
Непростое испытание выпало на долю молодёжного состава «Ростова». 17-18-летним ребятам пришлось выйти на поле вместо старших коллег по команде.
Несмотря на результат, для фанатов футбола юноши стали настоящими героями. Неудивительно, что после игры молодых спортсменов поздравляли и поддерживали не только простые болельщики, но и именитые футболисты.
Во время игры особенно отличился голкипер Денис Попов. За матч он выполнил 15 сейвов и отразил пенальти. Юного ростовчанина признали лучшим игроком встречи.
Денис Попов получил многочисленные поздравления с дебютом. Среди них были и хвалебные слова от вратаря ФК «Уфа» Александра Беленова. Он посоветовал юному коллеге больше работать и пожелал успеха.
Дома молодёжный состав «жёлто-синих» встретили как настоящих героев. Фанаты зажигали файеры, подбадривали ребят кричалками и размахивали флагами с эмблемой клуба.
Напомним, у шести игроков основного состава «Ростова» обнаружили коронавирус. Вся команда ушла на карантин. За невыход на поле клубу грозило техническое поражение. Чтобы этого не произошло, на поле вышли игроки молодёжного состава «Ростова». Юные футболисты сделали всё, что могли, но, к сожалению, профессиональные соперники были сильнее. Игра закончилась с сокрушительным счетом - 10:1 в пользу «Сочи». Несмотря на это, молодых футболистов Ростова поддержали и фанаты и спортивные эксперты.