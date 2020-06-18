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Вратаря ФК «Ростов» признали лучшим игроком в матче с «Сочи»

Вратаря ФК «Ростов» признали лучшим игроком в матче с «Сочи»
Голкипера ростовского футбольного клуба признали лучшим в матче с «Сочи». 17-летний Денис Попов выдержал два сложных тайма с опытными взрослыми футболистами-соперниками.

Напомним, игра закончилась со счетом 10:1 в пользу «Сочи». Несмотря на мощное поражение, вратарь остался доволен своей игрой и поблагодарил их за опыт.

Попова признали лучшим игроком встречи. Он установил рекорд чемпионата России с 15 сейвами. Также 17-летний голкипер отразил пенальти в первом тайме. К слову, о пенальти. Как говорит Попов, ему просто повезло.

Напомним, «молодежка» вышла на поле к взрослым футболистам из-за коронавируса у шести игроков основного состава ростовской команды. «Сочи» отказался менять календарь. В итоге «Ростову» пришлось играть дублем.

ФК «Ростов» пока остаётся в турнирной таблице чемпионата России среди клубов Премьер-Лиги на четвертом месте. 27 июня дончане должны играть дома с тульским «Арсеналом».

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