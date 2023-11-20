Вратарь ГК «Ростов-Дон» признана лучшим игроком матча со «Звездой»
Голкипер ГК «Ростов-Дон» стала лучшим игроком матча против звенигородской «Звезды». Итоги голосования болельщиков «желто-черные» опубликовали на своей странице в соцсетях 20 ноября.
Встреча состоялась 18 ноября на домашней площадке донских красавиц. В первом тайме ростовчанки уверенно набирали очки. После 15 минут игры соперницы раз за разом успешно атаковали ворота «Ростов-Дона». Главный тренер дважды взяла тайм-аут, но и это не спасло ситуацию. Первая часть игры завершилась счетом 14:18 в пользу «Звезды». Во втором тайме гости продолжили увеличивать отрыв в счете. Только в последнюю 10-минутку ростовская команда перевернула ход игры. За это время «желто-черные» не только свели на нет разницу в семь мячей, но и забили два сверху. Итог — волевая победа хозяек площадки, 32:30.
По мнению фанатов, больше всех проявила себя вратарь Анастасия Казьменко. В конце игры спортсменка отразила почти все мячи, показав 42% сейвов по итогу матча. За голкипера проголосовали 60% болельщиков. Еще 45% посчитали лучшим игроком капитана команды Юлию Манагрову.
— Изменилась командная динамика. И началась она с Манагаровой, капитан завел. И Настя включилась вместе с командой. Можно это назвать «поймала кураж», — пишут в комментариях зрители. — Но суть в том, что поймала его вся команда. Просто сейвы вратаря – гораздо более редкое явление, чем голы нападающих, блоки защитников, поэтому создается иллюзия, что игру сделала Казьменко.