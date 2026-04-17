В Шахтах задержан 53-летний мужчина, подозреваемый в убийстве сожительницы

В Ростовской области возбуждено уголовное дело в отношении 53-летнего местного жителя. Мужчину подозревают по статье «Убийство».По данным следствия, трагедия случилась 15 апреля. Мужчина находился дома со своей 35-летней сожительницей. Они выясняли отношения и серьезно поругались. Тогда мужчина начал вести себя неадекватно. Он напал на обидчицу с ножом и ужарил ее в спину не меньше четырех раз.Подозреваемый был задержан и доставлен в отдел. В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Как сообщили в СУ СК ПО региону, по уголовному делу назначена судебно медицинская экспертиза.