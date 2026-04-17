«Донречфлот» привлекли к ответственности за неуплату долга за ремонт судна

Фото: Donday

«Донречфлот» выплатит более 26,5 миллиона рублей долга. Данная сумма является задолженностью за проведённые ремонтные работы по судну, согласно договору от 18 сентября 2025 года.Информация об этом размещена на сайте суда. Первоначальная стоимость работ составляла 2,4 миллиона рублей, с предоплатой 100% до начала ремонта. Однако в процессе выполнения работ объёмы были увеличены, что потребовало заключения дополнительных соглашений.Первое допсоглашение увеличило стоимость работ на 19 миллионов рублей, второе – на 1,5 миллиона рублей, а третье, от 15 октября 2025 года, – на 227 тысяч рублей. Общая стоимость выполненных работ достигла более 26 миллионов рублей.Ремонтная компания «Мидель-Судостроитель» подтвердила полное выполнение работ актами приёмки-сдачи на сумму 26,2 миллиона рублей. При этом «Донречфлот» оплатил только первоначальную сумму - 2,4 миллиона рублей.Неоднократные претензии со стороны «Мидель-Судостроитель» остались без ответа, что привело к обращению исполнителя в суд. Суд, рассмотрев материалы дела, постановил взыскать с «Донречфлота» всю сумму задолженности, а также расходы по государственной пошлине.