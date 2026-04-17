В Ростовской области до 2028 года продлены выплаты для многодетных семей
На 30-м заседании Донского парламента депутаты рассмотрели ряд важных вопросов. Одним из них стала поддержка семей с детьми.
– Вопросы поддержки семей с детьми остаются приоритетными в деятельности депутатского корпуса, – прокомментировал председатель Законодательного Собрания Ростовской области Александр Ищенко.
Так, до конца 2028 года продлевается предоставление выплаты 300 тысяч рублей молодым семьям при рождении третьего ребёнка, а также выплаты 100 тысяч рублей беременным — учащимся образовательных организаций.
До 2028 года можно будет получить компенсацию в размере половины стоимости обучения в сузах или вузах детям из многодетных семей. Причем право на получение компенсации за обучение теперь распространяется на всех детей из многодетной семьи, а не только на одного ребенка, как это было предусмотрено в прежней редакции закона.
Еще два года действуют условия проката предметов первой необходимости для новорожденных. Причем воспользоваться этой возможностью сможет даже родитель, который воспитывает ребенка один.
Еще одним вопросом повестки стало изменение в бюджете Фонда обязательного медицинского страхования. Изменения связаны с необходимостью включить в бюджет фонда 3,3 млрд рублей.
– Дополнительные средства пойдут, прежде всего, на увеличение выплат врачам и медицинским сестрам, а также на оказание онкологической помощи нашим гражданам. Это очень важное направление, и я рад, что, несмотря на все сложности, мы приняли поправки в бюджет фонда именно со знаком плюс, - уточнил спикер Донского парламента Александр Ищенко.
Еще одним решением депутатов стало установление Дня ветерана боевых действий в Ростовской области. Он будет отмечаться 1 июля. Несмотря на отсутствие официального статуса на федеральном уровне, ежегодно 1 июля по инициативе общественных организаций в Ростовской области проводятся различные мероприятия, посвященные чествованию военнослужащих.