В Ростовской области до 2028 года продлены выплаты для многодетных семей

На 30-м заседании Донского парламента депутаты рассмотрели ряд важных вопросов. Одним из них стала поддержка семей с детьми.– Вопросы поддержки семей с детьми остаются приоритетными в деятельности депутатского корпуса, – прокомментировал председатель Законодательного Собрания Ростовской области Александр Ищенко.Так, до конца 2028 года продлевается предоставление выплаты 300 тысяч рублей молодым семьям при рождении третьего ребёнка, а также выплаты 100 тысяч рублей беременным — учащимся образовательных организаций.До 2028 года можно будет получить компенсацию в размере половины стоимости обучения в сузах или вузах детям из многодетных семей. Причем право на получение компенсации за обучение теперь распространяется на всех детей из многодетной семьи, а не только на одного ребенка, как это было предусмотрено в прежней редакции закона.Еще два года действуют условия проката предметов первой необходимости для новорожденных. Причем воспользоваться этой возможностью сможет даже родитель, который воспитывает ребенка один.Еще одним вопросом повестки стало изменение в бюджете Фонда обязательного медицинского страхования. Изменения связаны с необходимостью включить в бюджет фонда 3,3 млрд рублей.– Дополнительные средства пойдут, прежде всего, на увеличение выплат врачам и медицинским сестрам, а также на оказание онкологической помощи нашим гражданам. Это очень важное направление, и я рад, что, несмотря на все сложности, мы приняли поправки в бюджет фонда именно со знаком плюс, - уточнил спикер Донского парламента Александр Ищенко.Еще одним решением депутатов стало установление Дня ветерана боевых действий в Ростовской области. Он будет отмечаться 1 июля. Несмотря на отсутствие официального статуса на федеральном уровне, ежегодно 1 июля по инициативе общественных организаций в Ростовской области проводятся различные мероприятия, посвященные чествованию военнослужащих.