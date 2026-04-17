В Ростове потратят более 244 миллионов рублей на ландшафтную планировку города

Власти Ростова потратят более 244 миллионов рублей на ландшафтную планировку города. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.Департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики города объявил тендер на разработку и реализацию масштабной программы по обновлению городского ландшафта.В планах — детальная разработка схем посадок, организация живописного цветочного оформления и поддержание в идеальном состоянии всех объектов благоустройства. Особое внимание будет уделено озеленению всех районов города. Жители и гости Ростова-на-Дону смогут наслаждаться обильным цветением популярных растений, таких как львиный зев, петунии, бархатцы и многих других.Общая сумма контракта, который планируется заключить до 1 декабря 2026 года, превышает 244 миллиона рублей. Исполнитель, помимо непосредственной высадки цветов, возьмет на себя полную ответственность за дальнейший уход за однолетними и многолетними цветочными культурами, розами, кустарниками и газонами. Это позволит обеспечить их здоровый рост и сохранить привлекательный внешний вид на протяжении всего периода.Для компаний, желающих принять участие в аукционе, срок подачи заявок установлен до 17 апреля. Итоги тендера, который обещает стать важным шагом в облагораживании Ростова-на-Дону, будут подведены уже 18 апреля.