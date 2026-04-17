В Ростовской области началась подготовка пляжей к открытию купального сезона. Об этом рассказали в правительстве Ростовской области.Спасатели занимаются очисткой пляжей и дна водоёмов в купальных зонах. Из воды убирают предметы, которые могут представлять опасность для отдыхающих. Водолазы уже проверили дно на десяти пляжах. Всё спасательное оборудование, водолазные снаряды и техника подготовлены к работе.Также запланировано благоустройство пляжей и зон отдыха у воды. Специалисты будут заниматься очисткой территорий, подсыпкой песка.Напомним, что в прошлом году в Ростовской области действовали около 100 пляжей.