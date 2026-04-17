На Дону близкие ищут пропавшего неделю назад 62-летнего мужчину

Уже неделю в Ростовской области ищут пропавшего без вести пенсионера. Информации о местонахождении 62-летнего Алексея Валуйского нет с 10 апреля.Родственники пенсионера обратились за помощью в полицию и к волонтерам после того, как мужчина перестал выходить на связь. Алексей ростом около 185 сантиметров, среднего телосложения, с темными, с проседью, волосами и серыми глазами, покинул дом в неизвестном направлении. Информация о его одежде на момент исчезновения отсутствует.Правоохранительные органы и волонтеры просят всех, кто видел Алексея Валуйского или располагает какой-либо информацией о его местонахождении, связаться с полицией или сообщить по телефону: 8-800-700-54-52.