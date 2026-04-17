В Ростовской области проиндексируют военные пенсии на 4% с 1 октября

Фото: Rostov.ru

В Ростовской области с 1 октября проиндексируют военные пенсии с 1 октября. Об этом сообщили Тасс в Госуддуме РФ.В федеральном бюджете предусмотрена индексация в размере 4%. При этом решение по величине повышения могут изменить ближе к осени, приблизительно в сентябре.Изменения касаются как бывших военнослужащих Министерства обороны, так и пенсионеров всех силовых структур. Механизм увеличения военных пенсий зависит от изменения денежного довольствия действующих военнослужащих.