В Ростовской области 18 апреля похолодает до -3 градусов. Об этом проинформировали в РСЧС.Низкие температуры будут наблюдаться в ночные и утренние часы 18 апреля. В некоторых районах региона градусники опустятся до -3 градусов.Весенние заморозки представляют серьезную угрозу для сельскохозяйственных культур. Особенно чувствительны к низким температурам озимые и яровые зерновые. Специалисты рекомендуют фермерам для поддержания стабильного урожая использовать районированные сорта зерновых культур, а также применять химические средства защиты растений, способные минимизировать последствия заморозков.