Юрий Слюсарь выступил с отчетом перед донскими депутатами

В рамках 30-го заседания Донского парламента губернатор Юрий Слюсарь выступил с ежегодным отчетом о работе правительства Ростовской области. Он подвел итоги работы за год, наметил ключевые приоритеты на перспективу и выразил благодарность депутатскому корпусу за плодотворное сотрудничество.Несмотря на внешние вызовы и экономические трудности, правительство области сумело сохранить социальную ориентированность бюджета: свыше 70 % всех расходов пришлось на социальную сферу. Экономика региона продемонстрировала устойчивые показатели: ведущие отрасли — промышленность, торговля, общественное питание и сфера платных услуг — сохранили положительную динамику развития.— Индекс промышленного производства остался на уровне предыдущего года. Программа по вводу жилья выполнена в полном объёме, инвестиции в основной капитал сохранены. Потребительский рынок показывает пусть небольшой, но уверенный рост. Область реализует 43 региональных проекта в рамках 12 национальных проектов. В прошлом году на их воплощение было выделено более 39 миллиардов рублей из всех источников финансирования, в том числе внебюджетных, — сообщил Юрий Слюсарь.Отдельно глава региона отметил, что с привлечением экспертного сообщества проведена масштабная работа по актуализации Стратегии социально‑экономического развития Ростовской области до 2030 года. Документ сформирован с учётом позиций общественных объединений, научных организаций, депутатского корпуса и представителей бизнеса.Ростовская область продолжает занимать лидирующие позиции в системной поддержке участников специальной военной операции и их семей. Юрий Борисович отметил поддержку участников специальной военной операции. На фронт регулярно отправляют гуманитарный груз, бойцам предоставляются различные льготы, работает программа адаптации после окончания службы. При этом постоянно расширяется перечень мер поддержки участников специальной военной операции и их семей.В минувшем году регион внедрил инновационную систему «единого окна» для оформления льготу частниками специальной военной операции — Ростовская область стала пилотной площадкой для последующего масштабирования этой практики на федеральном уровне.Губернатор уточнил, что в 2025 году запущена кадровая программа «Герои Дона», цель которой — реабилитация и трудоустройство ветеранов боевых действий.Значительное внимание уделено вопросам здравоохранения и демографии. В рамках национальных проектов в регионе идёт активное обновление медицинской инфраструктуры: открываются новые поликлиники, внедряются модульные лечебные учреждения. В 2025 год у завершена стройка детской поликлиники в Красном Сулине, стартовало возведение нового корпуса на 524 места в городской клинической больнице скорой медицинской помощи в Таганроге.— Отдельная задача — привлечь и удержать медицинские кадры на селе. Молодым специалистам оказываем разные меры поддержки по программам«Земский доктор» и «Земский фельдшер»,выплачиваем до полутора миллионов рублей. Выделяем субсидию на жильё, обеспечиваем льготную ипотеку. Для врачей и медицинских специалистов, решивших работать на селе, индивидуально решаем жилищный вопрос, — подчеркнул Юрий Слюсарь.Поддержка многодетных семей в центре внимания власти. В рамках нацпроекта «Семья» в 2025 году единое пособие при рождении ребенка получили свыше 355 тысяч семей. Многодетные семьи региона вправе воспользоваться помощью вне зависимости от доходов. Программа регионального материнского капитала продлена до 2030 года: в 2025‑м её участниками стали 700 семей, размер выплаты составляет 156 тысяч рублей.Обобщая можно сказать, что эти меры доказывают свою эффективность. В прошлом году количество увеличилось многодетных семей увеличилось на 10 %. Сейчас таких семей около 57 тысяч, — привёл данные Юрий Слюсарь.2025 год отметился рекордными темпами строительства и реконструкции образовательных учреждений: открыто 12 новых школ, реконструированы десятки объектов. Ликвидирован дефицит мест в детских садах для детей от 3 до 7 лет.Промышленный комплекс Ростовской области показывает стабильный рост, выполняя гособоронзаказ и успешно реализуя программы импортозамещения.Существенные ресурсы направлены на совершенствование транспортной сети региона: идет формирование Ростовского транспортного кольца,проводится масштабный ремонт дорог. Запущена сеть плавучих терминалов для пассажирского судоходства, развивается популярный маршрут судов на подводных крыльях «Валдай» и «Метеор».Несмотря на непростые условия для сельхозпроизводителей, Ростовская область удержала позиции в пятёрке регионов‑лидеров России по объёму производства сельхозпродукции. Удалось реализовать ряд крупных инвестиционных проектов в АПК и внедрить современные технологии для поддержки фермеров.Юрий Слюсарь обозначил ключевые задачи на текущий год: обеспечение сбалансированности бюджета, продолжение поддержки участников специальной военной операции и членов их семей, а также повышение надёжности инфраструктуры ЖКХ.Впервые с 1990‑х годов правительство области планирует задействовать выпуск государственных облигационных займов как один из инструментов финансирования.В завершение выступления Юрий Слюсарь ответил наряд вопросов депутатов о стратегическом развитии региона, внедрении новых управленческих механизмов и поддержке социальной сферы.Юрий Слюсарь поблагодарил парламентариев за конструктивный диалог и отметил, что совместная работа правительства Дона и законодателей — залог стабильного и планомерного развития Ростовской области.Председатель Законодательного Собрания Ростовской области Александр Ищенко высоко оценил уровень проработки управленческих решений, представленных главой региона в отчёте об итогах деятельности за 2025 год.— Губернатор чётко, ясно, конкретно, с точными цифрами изложил результаты работы экономики и социальной сферы Ростовской области. Главой региона обозначены не только достижения, но и проблемы, с которыми сейчас сталкивается регион, а также чёткие пути решения задач, стоящих передправительством и всеми органами власти. Мне кажется, отчёт получился очень точным и отвечает на все ключевые вопросы, волнующие жителей Ростовской области, а также на вызовы, стоящие перед нами в целом, — подвёл итог Александр Ищенко.Председатель Законодательного Собрания, выступая от фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» отметил, что партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» солидарно несет ответственность за результаты работы Правительства за 2025 год — как положительные, так и те, что пока не в полной мере соответствуют ожиданиям. — Пять лет назад была принята Народная Программа нашей партии. Это живой перечень задач, которые волнуют людей. Эти задачи партия взялась решать в социальной сфере, в поддержке экономики, в повседневной жизни наших городов и сельских поселений, — сказал Александр ИЩЕНКО. — Поэтому, когда в отчете говорится, что в очень сложной обстановке прошлого года удалось завершить строительство крупной детской поликлиники, отремонтировать 75 объектов здравоохранения, открыть 12 новых образовательных организаций и отремонтировать еще 43, это означает, что исполнены пожелания наших граждан, которые были адресованы нам во время избирательных кампаний.Он добавил, что в сложных условиях — особой стратегической роли региона, близости к зоне проведения спецоперации, вражеских атак, санкционного давления и климатических вызовов, которые обрушивались на донских сельхозпроизводителей — области удалось сохранить стабильность и обеспечить рост в ключевых сферах. Это стало возможным благодаря быстрому реагированию на возникающие обстоятельства губернатора и его управленческой команды.Глава фракции КПРФ Алексей Мисан отметил результаты проделанной работы.— Мы желаем нашему губернатору дальнейшего процветания и развития Ростовской области. Мы за любое хорошее начинание, за любое продвижение донского края, если же наша партия увидит какую-либо несправедливость или недочет, мы об этом всегда громко и открыто будем заявлять, — подчеркнул Алексей Мисан.Свое мнение после отчета губернатора Ростовской выразил и лидер фракции ЛДПР Денис Фраш. Он отметил работу правительства, в частности, в части поддержки участников СВО.— В целом, фракция ЛДПР поддерживает Отчет губернатора, работу Правительства оцениваем положительно и готовы к конструктивной дальнейшей совместной работе, — добавил Денис Фраш.