Пять мировых судей назначили в судебные участки Ростовской области

В судебные участки Ростовской области назначили пять мировых судей. Так, 17 апреля на 30-м заседании Законодательного Собрания Ростовской области были утверждены их кандидатуры.Особенностью текущих назначений является то, что впервые мировые судьи получают назначение на трехлетний срок полномочий. Последующие назначения для тех, кто уже проявит себя на этой должности, будут осуществляться без ограничения срока полномочий.Без ограничения срока полномочий назначены:- Дмитрий Замков займет должность мирового судьи судебного участка № 5 Белокалитвинского судебного района. Его трудовой путь начался в 2004 году с позиции юриста в администрации Орловского района. С 2008 года Дмитрий Замков уже исполнял обязанности мирового судьи на участке № 5 Белокалитвинского района.- Юрий Тарасов назначен мировым судьей судебного участка № 7 Сальского судебного района. Его послужной список включает работу помощником прокурора Песчанокопского района (с 2007 года) и следователем в Сальском районе (с 2008 года). Впервые Юрий Тарасов был назначен мировым судьей в 2023 году на судебный участок № 1 Песчанокопского судебного района.На трехлетний срок назначены:- Елена Кравцова, занявшая должность мирового судьи судебного участка № 8 Белокалитвинского судебного района. С 2016 года Елена Кравцова работала помощником судьи в Ростовском областном суде, накопив ценный опыт.- Елена Абраменко назначена в судебный участок № 1 Красносулинского судебного района. С юридическим стажем более 11 лет она ранее также работала в Ростовском областном суде.- Екатерина Кравченко приступила к обязанностям мирового судьи судебного участка № 2 Матвеево-Курганского судебного района. Имея за плечами более 14 лет юридического опыта, она ранее занимала должность помощника председателя в этом же суде.