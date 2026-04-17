Громадный штраф и два года лишения свободы грозят донскому рыбаку за ловлю раков
Сезонная рыбалка обернулась серьезными проблемами для 48-летнего жителя Орловского района. Мужчина попал под уголовное преследование за незаконную добычу раков в период нерестового запрета.
Напомним, что на территории Ростовской области действуют строгие правила, направленные на сохранение водных биоресурсов. В частности, в период нереста запрещено не только любительское рыболовство, но и передвижение на моторных лодках по водоемам. Сотрудники правоохранительных органов проводят активные рейды, выявляя нарушителей как на берегу, так и на воде. Для усиления контроля за акваториями также используются беспилотные летательные аппараты.
С начала апреля предприимчивый житель Орловского района успел выловить 359 раков. Причинив по предварительным оценкам, ущерб водным биоресурсам на сумму более 84 тысяч рублей. На месте незаконной добычи у мужчины были изъяты запрещенные орудия лова и вся партия раков.
Как сообщили в донском главке, в отношении браконьера возбуждено уголовное дело. Теперь ему грозит не только крупный штраф и компенсация нанесенного ущерба, но и реальное лишение свободы на срок до двух лет.