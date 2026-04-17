Громадный штраф и два года лишения свободы грозят донскому рыбаку за ловлю раков

Сезонная рыбалка обернулась серьезными проблемами для 48-летнего жителя Орловского района. Мужчина попал под уголовное преследование за незаконную добычу раков в период нерестового запрета.Напомним, что на территории Ростовской области действуют строгие правила, направленные на сохранение водных биоресурсов. В частности, в период нереста запрещено не только любительское рыболовство, но и передвижение на моторных лодках по водоемам. Сотрудники правоохранительных органов проводят активные рейды, выявляя нарушителей как на берегу, так и на воде. Для усиления контроля за акваториями также используются беспилотные летательные аппараты.С начала апреля предприимчивый житель Орловского района успел выловить 359 раков. Причинив по предварительным оценкам, ущерб водным биоресурсам на сумму более 84 тысяч рублей. На месте незаконной добычи у мужчины были изъяты запрещенные орудия лова и вся партия раков.Как сообщили в донском главке, в отношении браконьера возбуждено уголовное дело. Теперь ему грозит не только крупный штраф и компенсация нанесенного ущерба, но и реальное лишение свободы на срок до двух лет.