Шестерых должностных лиц привлекли к ответственности за нарушения в работе Ростовских тепловых сетей

Шесть должностных лиц привлечены к административной ответственности за нарушения, выявленные при плановой проверке «Ростовских тепловых сетей». Об этом сообщили в Северо-Кавказском филиале Ростехнадзора 14 апреля.По данным надзорного органа, на предприятии выявлены:1. Нарушения диагностики;2. Проблемы с тепло- и коррозионной изоляции;3. Течи в трубах;4. Течи в задвижках;5. Отсутствие защиты тепловых камерИ многое другое. Всего инспекция насчитала 46 нарушений. Компании выписали предписание на исправление недочетов.