Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Шестерых должностных лиц привлекли к ответственности за нарушения в работе Ростовских тепловых сетей


Шесть должностных лиц привлечены к административной ответственности за нарушения, выявленные при плановой проверке «Ростовских тепловых сетей». Об этом сообщили в Северо-Кавказском филиале Ростехнадзора 14 апреля.

По данным надзорного органа, на предприятии выявлены:

1. Нарушения диагностики;
2. Проблемы с тепло- и коррозионной изоляции;
3. Течи в трубах;
4. Течи в задвижках;
5. Отсутствие защиты тепловых камер

И многое другое. Всего инспекция насчитала 46 нарушений. Компании выписали предписание на исправление недочетов.
Фото: Rostov.ru
0 0

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика