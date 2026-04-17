Шестерых должностных лиц привлекли к ответственности за нарушения в работе Ростовских тепловых сетей
Шесть должностных лиц привлечены к административной ответственности за нарушения, выявленные при плановой проверке «Ростовских тепловых сетей». Об этом сообщили в Северо-Кавказском филиале Ростехнадзора 14 апреля.
По данным надзорного органа, на предприятии выявлены:
1. Нарушения диагностики;
2. Проблемы с тепло- и коррозионной изоляции;
3. Течи в трубах;
4. Течи в задвижках;
5. Отсутствие защиты тепловых камер
И многое другое. Всего инспекция насчитала 46 нарушений. Компании выписали предписание на исправление недочетов.