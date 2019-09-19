В расположение национальных сборных отправились 14 игроков ГК «Ростов-Дон»



Большая часть гандболисток клуба «Ростов-Дон» отправились в свои национальные сборные. С 23 сентября 14 девушек будут выступать за команды родных стран. Все матчи пройдут в рамках международных турниров.



В сборную Германии вызвали Юлию Бенке, которая примет участие в играх отборочного турнира чемпионата Европы против Беларуси и Косово. Лоис Аббинг выступит за сборную Нидерландов в матчах квалификации Евро-2020. Голландия сыграет с Австрией и Грецией.



В этом же турнире честь Украины будет защищать спортсменка Виктория Борщенко. Украинкам предстоит встретиться со сборными Румынии и Польши.



В Бразилию поехала Ана Паула Родригес. Её команда участвует в международном турнире в Норвегии. Соперники бразильянок — спортсменки из Норвегии, Аргентины и Японии.



Ещё десять гандболисток донского клуба отправились в состав сборной России. Сборы проходят в Ростове. Для нашей сборной первый матч квалификации Евро-2020 состоится 25 сентября. Против россиянок будет играть команда Словакии.