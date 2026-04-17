В Ростове на центральном рынке снимают фильм про Басту

На центральном рынке Ростова-на-Дону проходят съемки кинокартины о юности ростовского рэпера Василия Вакуленко (Басты). На территории торговой площади будет задействовано две локациии.

Подготовка к съемкам идет у входа на рынок со стороны улицы Тургеневской. Действие фильма разворачивается в Ростове начала 2000-х, поэтому съемочная группа приводит локации к соответствующему виду.

В частности, к процессу готовят торговый ларек у входа и несколько павильонов внутри рынка. Отмечается, что рынок продолжает работу в обычном режиме, немотря на кинопроцессы.

Примечательно , что некоторые ростовчане смогут стать прямыми участниками фильма о культовом рэп-исполнителе.
Фото: Дондей.
