В Ростове на центральном рынке снимают фильм про Басту

На центральном рынке Ростова-на-Дону проходят съемки кинокартины о юности ростовского рэпера Василия Вакуленко (Басты). На территории торговой площади будет задействовано две локациии.Подготовка к съемкам идет у входа на рынок со стороны улицы Тургеневской. Действие фильма разворачивается в Ростове начала 2000-х, поэтому съемочная группа приводит локации к соответствующему виду.В частности, к процессу готовят торговый ларек у входа и несколько павильонов внутри рынка. Отмечается, что рынок продолжает работу в обычном режиме, немотря на кинопроцессы.Примечательно , что некоторые ростовчане смогут стать прямыми участниками фильма о культовом рэп-исполнителе.