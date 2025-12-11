Во всем виноват тренер: очередное поражение ХК "Ростов" прокомментировал наставник

Фото: ХК Ростов

Серия неудач преследует хоккейный клуб "Ростов" в ВХЛ, насчитывая уже 14 проигрышей кряду. После игры с "Нефтяником" 10 декабря главный тренер Григорий Пантелеев не скрывал своих чувств, комментируя ситуацию.Весь ноябрь донскую команду преследовали неудачи. В начале декабря появилась новость о возвращении ростовчан на лед Дворца спорта спустя девятилетний перерыв. Это событие могло бы воодушевить игроков и настроить их на успех. Однако начало зимы не принесло позитивных изменений, поражения продолжались."Я откровенно скажу: в хоккее я очень давно. Мой опыт огромен, видел многое, но такое абсолютное невезение вижу впервые… - заявил главный тренер. - Главная проблема – травмы".По его словам, только в первом круге команда получила четыре или пять переломов. Но специалист также признал и свою вину в неудачах отчасти.На текущий момент хоккейный клуб «Ростов» находится в самом конце турнирной таблицы. Команда набрала всего 19 очков и одержала лишь пять побед за прошедшую половину игрового сезона.