Работы по расширению проспекта Стачки планируют начать в 2026 году

Фото: Яндекс.Карты

Ростов-на-Дону намерен существенно обновить дорожную сеть в ближайшие три года, опираясь на городской бюджет. Финансовый план на 2026-2028 годы включит масштабную программу по ремонту и возведению новых дорог, с акцентом на реконструкцию ключевых магистралей и мостовых сооружений. Об этом 11 декабря сообщила председатель городской Думы Лидия Новосельцева.Одним из центральных элементов этой инициативы станет проспект Стачки. Уже в 2026 году запланировано расширение проспекта на участке между улицей Зорге и переулком Мастеровым. В 2027 году планируется возведение новой транспортной развязки в районе площади 5-го Донского корпуса.Проект капитального обновления проспекта Стачки получил одобрение государственной экспертизы в августе 2024 года. Помимо расширения проезжей части и строительства развязок на пересечениях с улицами Зорге, Малиновского и переулком Мастеровым, проект предусматривает создание подземного перехода для пешеходов на пересечении с улицей Города Ле-Ман, а также возведение моста через балку Рябинина. Предусмотрены установка современного освещения и создание велосипедных дорожек вдоль обновленной трассы.Проспект Стачки – одна из важнейших транспортных артерий города. Ежедневно по ней проезжает множество автомобилей, и в часы пик здесь регулярно возникают заторы. Ситуация осложняется активной застройкой новых микрорайонов и жилых комплексов.Основная цель масштабной реконструкции – оптимизировать транспортную ситуацию, снизить загруженность проспекта Стачки и открыть новые пути подъезда к активно развивающемуся микрорайону. Таким образом, новый участок дороги обеспечит прямое сообщение между проспектом Стачки и Левенцовкой.Кроме того, в 2026 году город выделит 111 миллионов рублей на капитальный ремонт пяти значимых мостов, расположенных на улицах Нозадзе, Черевичкина, Сарьяна, проспекте Сиверса и улице Неклиновской. Эти улучшения повысят качество дорог, увеличат пропускную способность транспортных магистралей и сделают поездки для горожан более комфортными и безопасными.