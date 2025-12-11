Новости
Четыре новых ж/д маршрута запустят на новогодние праздники из Ростова

На период новогодних и рождественских каникул из Ростова запустят новые маршруты поездов.

Как сообщила пресс-служба СКЖД, назначены 16 пар дополнительных поездов. Они будут курсировать с 22 декабря 2025 года по 11 января 2026 года.

Из Ростова на новогодних каникулах будет курсировать «Лыжная стрела» до Розы Хутора и дополнительный поезд до Кисловодска.

Ростовчане также смогут отправиться по новым туристическим маршрутам. Например, по новому маршруту «Зимняя сказка», который проследует через Ростов из Минеральных Вод до Нижнего Новгорода и Великого Устюга. Также будут курсировать специальные составы для организованных групп детей.
Фото: Российские железные дороги
