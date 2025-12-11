Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

На новогодние праздники 26% жителей Ростова планируют уехать в семейное путешествие

На новогодние праздники 26% жителей Ростова планируют уехать в семейное путешествие

До Нового года осталось меньше месяца. Пока в офисах кипит работа, сдаются отчеты и дедлайны, многие мыслями уже на каникулах. Кто-то ждет праздники, чтобы как следует выспаться, в то время как другие строят грандиозные планы.

По данным аналитиков Авито, 26% жителей Ростова-на-Дону планируют семейное путешествие на новогодних праздниках. Из опрошенных 49% ростовчан во время семейных поездок предпочитают проживать в отеле, 22% опрошенных — в посуточных квартирах. Горожане ценят невысокую цену на жилье, близость к достопримечательностям и читают отзывы.

В целом по стране 39% россиян планируют семейное путешествие в новогодние праздники. 16% опрошенных рассказали, что отправляются в совместные туристические поездки три раза в год или чаще. И только 37% россиян отправляются в путешествия один-два раза в год.

А организацией поездки, выбором направления, сравнением цен, бронированием жилья и билетов занимаются в основном жены (39% против 21%).
Фото: DonDay
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.