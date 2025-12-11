На новогодние праздники 26% жителей Ростова планируют уехать в семейное путешествие

Фото: DonDay

До Нового года осталось меньше месяца. Пока в офисах кипит работа, сдаются отчеты и дедлайны, многие мыслями уже на каникулах. Кто-то ждет праздники, чтобы как следует выспаться, в то время как другие строят грандиозные планы.По данным аналитиков Авито, 26% жителей Ростова-на-Дону планируют семейное путешествие на новогодних праздниках. Из опрошенных 49% ростовчан во время семейных поездок предпочитают проживать в отеле, 22% опрошенных — в посуточных квартирах. Горожане ценят невысокую цену на жилье, близость к достопримечательностям и читают отзывы.В целом по стране 39% россиян планируют семейное путешествие в новогодние праздники. 16% опрошенных рассказали, что отправляются в совместные туристические поездки три раза в год или чаще. И только 37% россиян отправляются в путешествия один-два раза в год.А организацией поездки, выбором направления, сравнением цен, бронированием жилья и билетов занимаются в основном жены (39% против 21%).